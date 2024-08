Occupazione abusiva | nei guai tunisino 55enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Beccato dagli agenti della Polizia di Stato del posto estivo di Cesenatico mentre stava per salire sul treno con una nuova e bella bici rubata. Prima i poliziotti, anche con personale in abiti civili, avevano svolto l’ennesimo controllo a case e ville in costruzione, in stato di abbandono, strutture ricettive dismesse, che si trovano nel territorio dei comuni della riviera di competenza, per verificare la presenza di pregiudicati e soggetti che si rifugiano per sfuggire agli accertamenti della Polizia e perchè non hanno un tetto dove stare. Nel corso dei controlli sono state identificate una decina di persone, perlopiù stranieri regolari. E’ stato trovato un, in Italia senza fissa dimora, sprovvisto di documenti che attestino la sua regolarità sul territorio nazionale.