Myrta Merlino | Mi hanno massacrata Paragonarmi a Barbara D’Urso non ha senso

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo un’estate trascorsa sull’isola di Pantelleria, da anni suo buen retiro,è pronta a tornare in tv. Nonostante gli ascolti poco brillanti Pier Silvio Berlusconi, che un anno fa l’ha voluto a tutti i costi a Mediaset, ha deciso di darle fiducia e di affidarle per il secondo anno consecutivo Pomeriggio 5. Una sfida che la giornalista e presentatrice accetta con passione e determinazione: più dello scorso anno ora ha voglia di lasciare il segno. Forte anche delle critiche ricevute in questi mesi, alcune pure piuttosto feroci, che l’plasmata e resa più agguerrita.confermata a Pomeriggio 5 doporipartirà con Pomeriggio 5 il prossimo lunedì 2 settembre. Una settimana prima rispetto al suo competitor, La vita in diretta di Alberto Matano (al quale pare abbia tentato di scippare alcuni autori).