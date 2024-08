Musumeci Ministro della Protezione Civile | Dal cdm 178 milioni per 6 aree colpite dal maltempo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio dei ministri, su proposta delper la, Nello, ha deliberato lo stanziamento di oltre 178di euro per completare gli interventi di emergenza a seguito di eventi metereologici eccezionali che hanno colpito nello scorso anno sei diversedel territorio nazionale. Nel dettaglio, si tratta di ulteriori 10.930.000 di euro per i territori devastati nei mesi di maggio e giugno 2023 nelle province di Teramo, Pescara e Chieti; 23.361.000 per i territori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì -Cesena, per gli eventi del luglio 2023. Per la provincia di Cuneo, dopo ildel 6 luglio 2023, un ulteriore stanziamento di 3.688.000. Per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato assegnata la somma di 42.170.