Meloni | andiamo avanti senza paura la maggioranza è compatta

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (askanews) – “Come sempre, e su tutto, la nostra forza principale è l’unità e la compattezza delladi governo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo in apertura del primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva. “Non è un caso – ha aggiunto – che ogni giorno si raccontino teorie che hanno come obiettivo proprio minare quella compattezza, e che l’opposizione cerchi ogni escamotage per cercare di divaricarci. Ma noi sappiamo che sono tentativi inutili. Perché con tutte le sfumature che distinguono i partiti della, e che io considero una ricchezza, noi stiamo insieme da trent’anni non per interesse, ma per compatibilità di visione”.