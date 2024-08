Martina Colombari suo figlio Achille Costacurta spedito dall’altra parte del mondo | ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 30 agosto 2024) Continua a far parlare il caso; ildioggi potrebbe esser statodel. Ma cosa succede? Questo è il giallo dell’estate:dell’ex Miss Italia e dell’ex campione di calcio Billy, è invischiato in un’enorme polemica. Da settimane non si fa che parlare di lui: la prima volta in relazione a dei pessimi commenti lasciati sotto alcune foto di sua madre, ai quali lei non ha mai risposto, e poi per alcune foto davvero particolari condivise su Instagram. Fonte: Instagram Fonte: Instagram Successivamente,ha pubblicato fra le sue stories scatti che ritraevano mazzette di soldi e una strana polverina rosa, che potrebbe essere presumibilmente droga.