Lukaku si è presentato a Castel Volturno con le stesso peso forma di quando era all’Inter | 103 Kg

(Di venerdì 30 agosto 2024) Questa sera inizia la terza giornata di Serie A. Per i fantallenatori è tempo di schiarare lezioni ma i tifosi vogliono anche sapere di più sui nuovi arrivi. A Napoli ieri è arrivatoe c’è grande curiosità sulla suae suConte lo potrà utilizzare a pieno regime. Francesco Modugno, inviato Sky a, fornisce qualche indicazione in merito.è già in, contro il Parma inizia Raspadori Le parole di Modugno «si èin, 103 kili, quasidiera. Farà un po’ di differenziato prima. Qualcuno ha già detto che è immarcabile.zione stessa di Bologna, quindi ancora con Raspadori. Mille tentazioni per Conte. Di fatto ha allenatoa distanza. Vediamo quanti minuti avrà nelle gambe».