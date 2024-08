Lukaku non convocato dal Belgio Il ct Tedesco | Me lo ha chiesto lui Non si sente abbastanza in forma

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024)è asdalla lista dei convocati delper la Nations League. A quanto pare è stata una richiesta dell’attaccante, lo rivela il ct della Nazionale belga Domenico. «Romelustesso mi hadi non essere. Ha avuto una preparazione difficile con il suo trasferimento al Napoli e non siinper venire. È stato onesto e questo è un bene». Domenico: « Romelum’a lui-même demandé à ne pas être appelé. Il a connu une préparation difficile avec son transfert au Napoli et il n’était pas assez en forme pour venir. Il est honnête, et c’est bien. » (@hlnsport) — Belgian Players (@BelgianPlayers) August 30, 2024è già in pesograzie al digiuno intermittente (Corsport) Chi si aspettavasovrappeso, bolso, è rimasto deluso.