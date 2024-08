LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | regata da incubo per Alinghi a seguire Luna Rossa-American Magic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADANNI IMPORTANTI PER NEW ZEALAND: “NON SAPPIAMO QUANDO TORNEREMO A GAREGGIARE” 14.41 Ancheha rischiato di cadere dai foil. Gli statunitensi si sono salvati. 14.40sta completando il secondo lato di bolina.non lo ha ancora iniziato 14.39 Pazzesco, non riesce a risollevarsiProcede a 2 nodi in questo momento 14.37 La prua degli svizzeri è ancora in acqua.daper loro. 14.36spancia proprio al gate e si pianta ancora! Ritardo di 1’38”, ma è destinato a lievitare ancora 14.35 Termina anche il primo lato di poppa per, che sta amministrando senza problemi l’ampio vantaggio. 14.34 Va detto che troppe volte le regate si stanno decidendo per un errore in partenza. Così non c’è spettacolo. 14.33 Patriot conferma di essere molto veloce.