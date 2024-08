Lavori di riassetto idrico a Castelsecco il Comitato dice no agli abbatimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Arezzo, 30 agosto 2024 – «In merito all’intervento in corso didelle acque provenienti dalla collina di– Lotto 1, illocale di salvaguardia del verde pubblico della città di Arezzo che ha formulato una petizione in merito, comunica e fa presente che istanno procedendo con un pesante e indiscriminato abbattimento di tutti gli alberi della zona. Come richiesto dalla petizione chiediamo che venga prestata una maggiore attenzione all’intervento che dovrebbe essere selettivo per poter preservare le piante che non necessariamente impediscono l’attuazione dell’opera. Non siamo contrari ovviamente al progetto in quanto necessario alla sicurezza idraulica di un intero quartiere della città ma, come spesso accade, lo stesso è stato avviato senza alcun confronto con i residenti e i molti fruitori delle strutture sportive della zona.