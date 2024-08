‘La strambata’ di Vegliani | La barca dei NZ non è caduta a peso morto Regate fantasma? Ai tempi di Azzurra…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’INCONVENIENTE A TEAM NEW ZEALAND Queste barche toccano poco l’acqua, non è un danno grave. È più complicata la rottura dell’albero di Alinghi che un danno allo scafo come New Zealand, si può riparare più facilmente. Non è fondamentale nella velocità della. Secondo me faranno di tutto per partecipare alle prossime, anche per capire se le riparazioni hanno avuto esito positivo. Lanon èdida 7 metri. È come se avesse scarrucolato. Se fosse, avresti trovato le briciole, invece è stato un danno contenuto. POCO VENTO, POCO SPETTACOLO Qualunque vela, con poco vento, è una morte civile. Hanno fatto barche più leggere di 1000 kg per gareggiare con poco vento. Un po’ di sfortuna ce l’hanno avuta da domenica scorsa in poi. Bisognerà capire cosa succederà da adesso in avanti. La vela ha bisogno del vento.