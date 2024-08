La maratona degli assi dell’enduro | L’obiettivo? Arrivare in fondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sei giorni di durata per una competizione mondiale riservata alle moto d’epoca fino al 1985. Circa 420 piloti iscritti da 16 nazioni diverse. Una serie di gare che porteranno a stabilire che sia il pilota migliore a livello mondiale nelle diverse categorie. Una manifestazione seguita da tantissimo pubblico, con grande copertura mediatica e forte attenzione da partesponsor. Tra i vari piloti in lizza per il prestigioso Fim Enduro Vintage Trophy in programma dal 3 all’8 settembre a Camerino (Macerata) ci sarà anche il reggiano Ermes B, in gara con il numero 88 ed in sella ad un mezzo leggendario: una Puch MC del 1973, 175 di cilindrata. Puch è un marchio storico: la fabbrica di Graz fabbricava motociclette già nel 1901.