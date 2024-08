Il ritorno a scuola L’allarme dei sindacati | | Vuote 40mila cattedre E mancano i presidi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Si ripresentano i problemi del passato ai quali si somma un forte condizionamento delle regole dettate dal Pnrr. Regole che hanno creato degli ostacoli rispetto alla funzionalità della. Servono risorse aggiuntive significative per rilanciare il sistema scolastico". In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, la segretaria generale della Cisl, Ivana Barbacci, denuncia le criticità che rischiano di compromettere l’avvio delle lezioni. Carenza di docenti. Qual è la situazione? "Il piano di assunzioni determinato dal Pnrr prevede a fronte di oltre 60mila posti disponibili una copertura da concorsi ordinari di 45mila posti. Ma più del 50% dei concorsi non è stato espletato per carenza di commissari e a causa di ritardi amministrativi.