Il rap il sogno di andare a X Factor e i lavoretti | chi era Moussa Sangare prima di uccidere Sharon Verzeni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Suisio (Bergamo) – Sognava dia Xe, tempo fa, aveva anche collaborato con il rapper Izi, registrando un brano, 'Scusa', pubblicato sui social., chi è l’uomo che ha confessato l’omicidio di, l'uomo fermato per l'omicidio di, aveva la passione per la musica, secondo i ragazzi che lo incontravano a Suisio, in luoghi di ritrovo come il bar nel centro del paese. "Ultimamente era cambiato - spiega un amico, minorenne - l'ho incontrato qualche sera fa e mi ha salutato, come sempre. Da quello che sappiamo non è mai stato violento, mi trattava come un fratellino". In paese lo vedevano circolare con il suo monopattino elettrico, la famiglia è conosciuta da tutti, anche perché la madre lavora come cuoca all'asilo. Anni fa il 31enne si era anche trasferito nel Regno Unito, per lavorare come cameriere.