Il governo ha paura per Fitto teme uno sgambetto europeo | parla Furore M5S

(Di venerdì 30 agosto 2024) Meloni cerca nuove sponde in Ue come ha dimostrato l’incontro con Weber. Mario, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, ilè isolato a Bruxelles? “Giorgia Meloniloal suo Commissario nelle audizioni previste almentoche sono una dura prova da superare e per questa ragione ha sondato Manfred Weber, il leader del gruppo più grande a Bruxelles. La Meloni sa bene che, con il voto contrario a luglio alla elezione di Ursula von der Leyen, si è ficcata in un vicolo cieco e che rischia sia una delega di serie B per il Commissario italiano o addirittura la sua bocciatura nel caso di una performance deludente. La verità è che ilMeloni è isolato a Bruxelles, o ancora peggio ininfluente.