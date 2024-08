Fiumicino manutenzione del Ponte Ceci | istituito senso unico alternato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 30 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Per permettere l’esecuzione dei lavori distraordinaria die modifica della viabilità esistente, dalle 7 del 03/09/2024 fino a fine lavori, verrà istituita ala seguente disciplina di traffico provvisoria: istituzione digestito da movieri o semafori su Viale di Porto nel tratto oggetto di scavo, adiacente; divieto di fermata sul tratto interessato dai lavori, con limite di velocità 30 km/h. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.