EA FC 24 Best Of Batch 2 Pre Season Elenco Completo Delle Carte Speciali

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di venerdì 30 agosto 2024) IlOf2 Predi EA FC 24, dedicato ad alcunepromo più apprezzate della stagione, sarà disponibile per la modalità Ultimate Team a partire da venerdi 30 Agosto. Durante il precampionato, gli utenti potranno ottenere premi in FC 25 Ultimate Team completando certi obiettivi, SCR e evoluzioni nell’Ultimate Team di quest’anno. Raggiungendo il livello 30 della stagione 9: precampionato, otterrai un ulteriore premio per FC 25 Ultimate Team.Tutti i premi per FC 25 Ultimate Team sono non scambiabili e saranno assegnati entro il 10 ottobre 2024. Questi premi devono essere riscattati effettuando l’accesso a FC 25 Ultimate Team entro il 10 novembre 2024. I premi precampionato vengono trasferiti solo sulla stessa famiglia di piattaforme.