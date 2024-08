Divorzio a Las Vegas | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 30 agosto 2024)a Las: trama, cast e streaming delsu Rai 1 Questa sera, venerdì 30 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in ondaa Lasdel 2020 scritto e diretto da Umberto Carteni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ilracconta la storia di Lorenzo ed Elena, due giovani studenti di 18 anni: lei bella e apparentemente inarrivabile, lui invece è il classico secchione che annoia ogni ragazza che incontra. I due si ritrovano in America durante una vacanza studio e l’ultimo giorno oltreoceano assumono LSD; sotto l’effetto della droga allucinogena finiscono a Las, dove un po’ per gioco e un po’ per sfida si sposano. Da questo momento in poi l’uno perde le tracce dell’altra.