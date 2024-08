Controesodo le previsioni sul traffico per l’ultimo weekend di vacanze

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ilconclusivo delleestive è segnato da un incremento significativo delautomobilistico lungo le principali arterie stradali italiane, con il rientro di milioni di persone verso le grandi città del Centro-Nord. La rete Anas prevede un aumento costante della viabilità con il bollino rosso da venerdì 30 agosto fino a domenica 1° settembre, giornata in cui si attende il picco degli spostamenti. Viabilità Italia prevede un’intensificazione deldovuto al ritorno dalle località di villeggiatura, sia dalle coste del sud che dalle montagne del nord, così come dai confini di Stato. Anas, parte del Gruppo FS Italiane, ha adottato diverse misure per garantire la fluidità delsu tutta la rete stradale nazionale.