Ce l' aspettavamo ora più sensibilità alla sicurezza Sharon le parole del papà sono un pugno allo stomaco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) "A un mese dmorte di nostra figlia la notizia di oggi ci solleva anche perché spazza via tutte le speculazioni chestate fatte sulla vita die di Sergio".le prime, commossedi Bruno Verzeni, il padre della 33enneVerzeni uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola, alle porte di Bergamo. A confessare l'omicidio è stato un italiano di origini africane, Moussa Sangare. "Un raptus, l'ho vista e l'ho uccisa", ha spiegato il 31enne ai carabinieri, che lo hanno fermato questa notte. Secondo gli inquirenti, però, sarebbe un omicidio premeditato: l'uomo era uscito di casa con 4 coltelli, "intenzionato a colpire". A casaccio, forse, ma per uccidere. Pochi minuti prima di accanirsi su, Sangare aveva anche minacciato due minorenni incontrati per strada.