CdS – salta l’accordo con il Napoli Il Chelsea ci prova ancora

(Di venerdì 30 agosto 2024) 2024-08-30 20:51:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: L’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato continua a regalare sorprese: a oggi, èta definitivamente la trattativa per il passaggio di Osimhen all’Al-Ahli. Osimhen, niente Arabia: c’èilNon è stato raggiuntoeconomico tra il club arabo e il. La squadra saudita ha dunque chiuso con il Brentford per l’arrivo di Ivan Toney con il Brentford. La sessione estiva del calciomercato arabo chiude però il 6 settembre e potrebbero esserci sviluppi sul fronte Osimhen nel caso in cui non riuscirà a trovarecon il. L’affare con i Blues èin piedi, ma c’è distanza con il giocatore sull’ingaggio.