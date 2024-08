Carlos Alcaraz frastornato dopo la sconfitta agli US Open | Devo parlare con il mio staff

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un risultato inatteso.è stato sconfitto a sorpresa nel secondo turno degli US2024 dall’olandese Botic van de Zandschulp. 6-1 7-5 6-4 lo score in favore di quest’ultimo, sempre a comandare nella partita, stupendo per la qualità di gioco espressa. Nello stesso tempo,si è mostrato molto scarico e incapace di accendersi e di toccare le vette del suo tennis. “Non so cosa dire in questo momento. Penso che Botic (van de Zandschulp ndr) abbia giocato molto bene. Pensavo che mi avrebbe dato più punti “gratis”, ma non ha commesso errori. Questo mi ha un po’ confuso. Non ho saputo come gestire la situazione e non sono riuscito ad alzare il mio livello. Credo che il mio tennis sia sempre stato allo stesso punto. Non è bastato per darmi la possibilità di vincere.