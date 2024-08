Calcio Ivo Panichi | Caso Alma Fano ciò che doveva essere detto e fatto è stato detto e fatto

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il presidente del Comitato della Figc Marche conferma che ogni decisione è stata presa a maggioranza del Consiglio Direttivo. “Sulla questione si pronunceranno gli organismi della giustizia sportiva, a quello mi atterrò e ci atterremo tutti” VALLESINA, 30 agosto 2024 – Dal presidente del Comitato della Figc Marche Ivoriceviamno e pubblichiamo. “Ho letto tutti i comunicati e gli articoli che sono stati divulgati e pubblicati in questi giorni in merito al cosid’, a tutto ciò che ne consegue e ad altre questioni in cui sonotirato in ballo. Ho scelto, e continuo a farlo, di non replicare sul merito perché ciò che, nel rispetto totale delle normative e delle regole.