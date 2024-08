Calci | interruzioni elettriche lunedì 2 e venerdì 6 settembre per lavori Enel

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024)30 agosto 2024 - E-distribuzione, società del Gruppoche gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, è da tempo impegnata nel migliorare la rete della Valgraziosa. Con un investimento di circa mezzo milione di euro, l’obiettivo è risolvere una volta per tutte le criticità degli ultimi anni, in cui si sono verificate numerosedi corrente improvvise nelle frazioni alte, per lo più in giornate di maltempo. È nell’ambito di questi importanti interventi che, nei giorni di2 e, dalle ore 9 alle ore 17, sarà necessario interrompere l’erogazione di corrente ad un elevato numero di utenze nel Comune di, nelle zone di Cappetta, Certosa, Rezzano e in tutto il versante di Montemagno (Montemagno, Ronchi, Fontanadiana, San Lorenzo).