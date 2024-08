The Queen | Helen Mirren più regale di Elisabetta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) THELa7 d ore 21.25 Con, Michael Sheen, James Cromwell. Regia di Stephen Frears. Produzione Gran Bretagna 2006. Durata. 1 ora e 43 minuti LA TRAMA Estate 1997. Lady Diana muore in un incidente. L'Inghilterra si prepara a rendere omaggio alla sua bara. Dilemma per la regina. Presenziare ai funerali della nuora nonostante i rapporti con lei non fossero dei migliori? O rimanerne fuori.? Soprattutto, cosa il paese s'aspetta da lei? Il premier Tony Blair la persuade a presenziare. E l'Inghilterra omaggia entrambe. PERCHE' VEDERLO Perché Stephen Frears, un regista che fa bene quasi tutto, riesce nell'impresa non facile per lui (laburista da sempre) di dare grande statura alla sovrana, vista come simbolo della dignità britannica.