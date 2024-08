Serie B 4 turni di squalifica a Kallon e Lochoshvili

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro giornate diciascuno sono state inflitte dal giudice sportivo diB, Luca Lo Giudice, ai giocatori Yayah(Salernitana) e Luka(Cremonese), entrambi espulsi nel corso dell’ultima giornata di campionato., in particolare, è stato sanzionato “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per avere alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa spingendolo con le mani sul petto”. Lochosvili, invece, per “avere, al termine della gara, contestato l’operato dell’arbitro spingendolo all’altezza della spalla”. Anche un componente dello staff tecnico della Cremonese, Giuseppe Brescia.