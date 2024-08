Sangiuliano scoppia il caso della presunta consigliera | Chi paga le sue trasferte? Presentata un’interrogazione al ministro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024)unnel governo italiano dopo che i senatori di Italia Viva Daniela Sbrollini e Ivan Scalfarotto hanno presentato una interrogazione alCultura in merito alledi Maria Rosaria Boccia. “Lo scorso 26 agosto – scrivono i senatori – Maria Rosaria Boccia ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di essere stata nominata dalcome suaper i grandi eventi; la notizia, inizialmente smentita dall’ufficio stampa del, è stata poi confermata dalla stessa interessata, che ha giustificato la mancata ufficialità per via dei tempi tecnici di implementazione del decreto di nomina, che già vi sarebbe”.