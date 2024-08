Rockets nuovo disco di inediti a ottobre e tour nei teatri a gennaio 2025

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 29 agosto 2024) MILANO – Il mitico gruppo francese, icona del rock spaziale e pioniere della musica elettronica negli anni Settanta, entra a far parte del roster di Tube Music e annuncia il suo attesissimo ritorno con “The Final Frontier”: undiin uscita a fineprodotto daGalactica e distribuito da Zamusica (per le copie fisiche) e Orchard (per il digitale), e unneiche prenderà il via il 23da Bologna. “The Final Frontier” conterrà 10 nuove canzoni nella versione vinile, con l’aggiunta di altre due track inedite nelle versioni CD e digitale.