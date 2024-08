Paralimpiadi Mattarella agli azzurri Grazie per rappresentare Italia

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 29 agosto 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Vi ringrazio per la vostrapresenza numerosa e qualificata che è già un traguardo raggiunto. Essere qui al’è una cosa per cui vi ringrazio”. Così il presidente della Repubblica Sergioche, dopo aver assistito alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi, ha incontrato gli atletial Villaggio Paralimpico. Ad accoglierlo il Presidente del Cip Luca Pancalli, che ha sottolineato: “Voi siete qui, appartenete alla più ampia delegazionena che abbia mai preso parte a una Paralimpiade di tutti i tempi con 141 atleti, 70 atlete e 71 atleti e saremo presenti per la prima volta nel maggior numero delle discipline previste dai giochi Paralimpici, ben 17.