Osimhen dirigenza del Chelsea a Napoli L’agente lascia l’Hotel Parker La situazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il futuro di Victorsi decide in queste ore. Dirigenti delin città per convincerlo, ma l’offerta araba resta in pole.dopo l’incontro con il. Ilpotrebbe essere alle ultime ore con Victor. Il bomber nigeriano è al centro di un intrigo di mercato che vede protagonistie Al Ahli. Secondo quanto rivela in esclusiva RMC Sport: “Ladelsarebbe attualmente ae starebbe cercando di convincere il calciatore ad accettare la proposta per sbarcare in Premier League.”, dal canto suo, non chiude la porta ai blues, ma ha le idee chiare: “Vorrebbe giocare nelma non è disposto a ridursi l’ingaggio.” Intanto, il suo agente Roberto Calenda hato’s dopo un incontro con il DS Giovanni Manna e Maurizio Micheli. Sul tavolo, il futuro del centravanti.