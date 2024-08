’Muzi Betti’ Associazioni mobilitate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) CITTÀ DI CASTELLO – Grande risposta da parte di, Pro Loco e Rioni al primo incontro per organizzare l’iniziativa "Muzi Betti in festa 2024". "La presenza numerosa testimonia il legame profondo che i tifernati hanno con la residenza protetta di Città di Castello e la qualità dell’smo locale", dicono gli organizzatori. Dopo il successo dello scorso anno, la seconda edizione si svolgerà il 29 settembre dalle 10 alle 18:30. Nel corso della giornata ci saranno eventi e spettacoli, sport, animazioni per bambini e stand gastronomici dislocati all’interno dell’ampio parco. Novità di quest’anno la possibilità di partecipare a un pranzo organizzato negli spazi adiacenti alla struttura previa prenotazione; sarà inoltre aperta una mostra fotografica realizzata con i lavori di uno degli ospiti della struttura. La presidente Annalisa Lelli ha ringraziato tutti i presenti.