MaXXXine | intervista al regista Ti West

(Di giovedì 29 agosto 2024)alTiDopo i film di gran successo X – A Sexy Horror Story e Pearl, ilTiha concluso la sua trilogia sexy-horror con protagonista Mia Goth con(qui la recensione), al cinema dal 28 agosto con Lucky Red e Universal. Questo terzo e – per ora – ultimo capitolo accompagna l’eroina del titolo a Hollywood, a caccia della sua grande occasione nel cinema che conta. Questa volta, il riferimento delsono i thriller anni ’80, a partire dai quali conduce gli spettatori in un folle viaggio tra le strade della Mecca del Cinema. Per l’occasione dell’uscita del film, abbiamo incontrato Ti, che ci ha raccontato qualcosa di più sulla trilogia e il suo rapporto con l’horror. Ti aspettavi il successo avuto da questa trilogia? Secondo te, da cosa è dovuto? No, non lo prevedevo affatto.