Mantova truffe ad anziani Sgominata banda 5 denunce 3 in carcere

(Di giovedì 29 agosto 2024)(ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale diunitamente ai colleghi di Torino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di 5 soggetti, un 51enne, un 37enne, un 35enne e due 27enni, tutti gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, indagati per concorso in furti aggravati in abitazione,aggravate e falsità materiale continuata.