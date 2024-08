La scuola prova a ripartire | Immissioni in ruolo a rilento Organico sempre più all’osso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Per l’anno scolastico 2024/25 il ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato in Umbria, per ladell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, un contingente di 459 posti per le assunzioni a tempo indeterminato di docenti. Ma i sindacati storcono il naso. "E’un numero - osserva Moira Rosi, segretaria della Flc Cgil – in netta diminuzione rispetto allo scorso anno quando erano stati autorizzati 582 ruoli (-23,1%), e soprattutto rispetto agli anni precedenti (1.136 posti inper il 22-23, 1.538 posti per il 21-22, 1.094 per il 20-21, 746 per il 19-20)". Problemi anche sulle procedure che riguardano la stipula dei contratti.