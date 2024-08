Inter dolce prima volta per Quieto | il Venezuela lo convoca per il ritiro!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il calciatore dell’Danieleè statoto per ladalla sua Nazionale del. Finora, il centrocampista aveva vestito la maglia dell’Italia.– Il giocatore dell’Danieleha ricevuto la suazione dal, di cui possiede la nazionalità insieme a quella italiana. Il classe 2005 aveva finora disputato partite ufficiali nelle categorie inferiori della Nazionale azzurra, così ripartite: 9 in U-17, 6 in U-18 e 4 in U-19. Ora il centrocampista nerazzurro, che ha disputato 2 presenze in altrettante gare di questa stagione del campionatovera, può indossare la casacca della Nazionale sudamericana.