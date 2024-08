Inter-Atalanta i convocati di Gasperini | due ex nerazzurri e un rientro!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) In vista didi domani, Gian Pieroha diramato la lista deiper l’impegno di San Siro. Tra i giocatori presenti ci sono due ex– Juan Cuadrado e Raoul Bellanova – oltre al rientrante Rafael Toloi. LISTA DEI– Gian Pierosi prepara per tornare a San Siro, in una partita che non sarà mai banale per lui visto il suo passato poco piacevole a Milano. Peril tecnico ha convocato ventiquattro giocatori. Tra questi proprio due ex, ovvero i due esterni destri Juan Cuadrado e Raoul Bellanova. Torna fra ianche Ademola Lookman, dopo le note vicende di mercato che lo hanno portato a saltare gli impegni contro Lecce prima e Torino poi. Dei nuovissimi acquisti spicca anche Rui Patricio, arrivato dopo la cessione di Juan Musso, mentre non c’è Kossonou.