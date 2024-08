Il principe Harry fonda un’università per diventare life coach on line

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilnon si ferma mai e, lasciando chi lo conosce bene piuttosto di stucco, adesso ha deciso dire una università. Il proposito potrebbe anche risultare lodevole, se è vero che lo studio nobilita, ma se a promuovere l’iniziativa è unribelle che a scuola non si è mai distinto per grandi meriti, la notizia risulta quanto meno bizzarra. Le cronache dell’epoca nella qualefrequentava l’esclusivo college di Eton, infatti, raccontano di un allievo piuttosto “scarso” e lo confermano anche le voci che circolano tra gli ex compagni. “Era davvero negato per gli studi, gli insegnati erano disperati” ci ha confermato il padre di una studentessa che ha frequentato Eton qualche anno dopo e che chiede di restare anonimo. Riprova ne è il fatto che, i risultati ottenuti alla fine del quadriennio nel college da circa 45.