Il museo virtuale del brigidino L’accesso avverrà con il Qr-code stampato su tutte le confezioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Da diverso tempo a Lamporecchio si parla di aprire unstorico dedicato al, il dolce noto in tutta la Toscana, diventato negli anni un simbolo che contraddistingue il paese. Infatti, appena ti presenti e informi l’interlocutore che sei di Lamporecchio, subito come risposta immediata arriva la battuta: "Allora, sei del paese dei brigidini". Inoltre, negli ultimi anni Lamporecchio ha vissuto un forte sviluppo del turismo. Nella stagione estiva le colline del Montalbano sono visitate da migliaia di turisti stranieri. Undelcon tutta la sua storia può essere un interessante biglietto da visita di una comunità in fermento che grazie a questo dolce è cresciuta economicamente.