Il giustizialismo e i silenzi su Del Turco vergogna a sinistra

(Di giovedì 29 agosto 2024) Al direttore - L’articolo dell’assessore al Decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci pubblicato martedì dal Foglio meriterebbe di essere incorniciato ed esposto alla Mostra “Il tempo del futurismo” che sta organizzando il ministro Sangiuliano. Almeno per 15 minuti. Con i migliori saluti.Roberto Alatri Al direttore - Caro Cerasa, chiunque (come chi scrive) abbia avuto la fortuna di incontrare il sindacato confederale nell’epoca del suo massimo potere, vale a dire nella prima metà degli anni Settanta del secolo scorso, sicuramente ha conosciuto un ambiente umano davvero speciale. Non mi riferisco soltanto ai suoi capi o alle straordinarie lotte di quel periodo.