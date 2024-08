Giuntoli e la Juventus da 200 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 29 agosto 2024) Alla Continassa non hanno badato a spese. E' anche vero che oltre a comperare si è provveduto anche a vendere o dismettere, dagli stipendi pesanti spinti con garbo (o meno) alla porta ai giovani della Next Gen valorizzati nel senso economico del termine. Tutto per dotare Cristianodi una potenza di fuoco necessaria all'impresa: rifondare ladi Allegri, farla dimenticare nelle fattezze e nell'immagine. Inutile chiedersi le ragioni che possono essere molteplici. La prima è intuitiva: la squadra del terzo posto e della vittoria di Coppa Italia non era adeguata né dal punto di vista della quantità, né da quello qualitativo. Scarsa? Certamente non sufficiente per le ambizioni di Thiago Motta e dello stesso