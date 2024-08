Dove dovete cercare il colpevole | Sharon la rivelazione pesante del consulente di Bossetti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il caso diVerzeni continua ad essere un vero e proprio mistero con un assassino ancora in libertà. In queste ore sono terminate le ricerche disposte dalla procura di Bergamo sul luogo dell'omicidio diVerzeni e nelle vie circostanti a Terno d'Isola, battute con i metal detector dai volontari del Mu.Re., il museo recuperanti 1915-1918 Alto Garda Bresciano. Dai due giorni di attività - a quanto si apprende - non sarebbe emerso nulla di particolarmente rilevante per l'indagine sull'omicidio della 33enne. E sulle indagini è intervenuto il compagno di, Sergio Ruocco: "Lo so che è passato un mese dall'omicidio di. Anche se - ammette - tornare al lavoro in questa situazione non è il massimo", nonostante l'affetto dei colleghi, che "mi stanno vicino".