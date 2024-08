Cisgiordania Onu | Israele si fermi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 29 agosto 2024) 8.20 Il segretario Onu chiede adi fermare le operazioni militari in. L'ambasciatore israeliano all'Onu risponde subito: "Non staremo a guardare bus e bar che esplodono;nostro obiettivo è prevenire il terrorismo". Almeno 11 morti nei raid sui campi profughi a Jenin e Tubas. Idf in azione anche a Ramallah, Qalqylya e Tulkarem: qui la notte scorsa 5 morti in una moschea, terroristi secondo l'Idf. Venti arrestati in più città , tra loro anche bambini. Hamas denuncia escalation e avverte:riprenderemo attentati suicidi.