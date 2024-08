Ciclismo la presentazione del Gran Premio di Larciano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024)(Pistoia), 29 agosto 2024 - Nel segno delle novità la 46^ edizione delIndustria e Artigianato diper i professionisti in programma domenica 8 settembre. Non solo per la sua data di svolgimento, ma anche per le tante iniziative collaterali che ci saranno il giorno della gara grazie al coinvolgimento del Comune di Lamporecchio che ha dimostrato la sua disponibilità verso la gara. Ci sarà una pedalata dei campioni ma sarà fatta soprattutto promozione per ilgiovanile per avvicinare i giovanissimi allo sport del pedale, sensibilizzando anche sul tema della sicurezza gli automobilisti con l’allestimento nella zona di partenza della gara professionisti di un villaggio a tema.