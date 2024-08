C Fiorentino | Cinghiali danni agli allevamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arezzo, 29 agosto 2024 – La Regione Toscana deve dare delle risposte programmate e non provvedimenti spot all’indomani delle manifestazioni di protesta da parte dei cittadini. “La situazione degli ungulati in Toscana e di conseguenza anche nel nostro territorio di Castiglionè molto grave” – afferma Mario Pcci Reattelli, consigliere comunale di maggioranza con la delega all’Agricoltura, che aggiunge “ormai in tutta la regione è presente un numero esagerato di capi in accrescimento se si considera la grande proliferazione che ha questa specie data anche dincroci con i suini comuni.