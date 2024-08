Borrell su armi all’Ucraina | Rivedere restrizioni devono essere pienamente utilizzabili

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’alto rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Josep, ha sollevato una questione di grande rilevanza durante un incontro a Bruxelles, accogliendo il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.ha dichiarato che leall’uso delleforniteriviste, permettendo così all’esercito ucraino di utilizzarleper colpire obiettivi militari in territorio russo, in linea con le regole internazionali. Questa presa di posizione rappresenta un cambiamento significativo nella politica europea rispetto al conflitto in Ucraina. Fino a questo momento, l’UE ha impostosull’uso delleda parte dell’Ucraina, limitandone l’uso esclusivamente all’interno del territorio ucraino e impedendo azioni offensive in Russia.