Atalanta è il giorno del sorteggio della nuova Champions League | le fasce e come funziona

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dimenticate tutto ciò che eravate convinti di conoscere sullae sula ricordate: dal 2024/25 cambia tutto e tra le squadre che daranno il via a questaeramassima competizione europea c’è anche l’, che attende ilper conoscere le avversarie che dovrà sfidare. Ma cosa c’è di nuovo? Beh, tutto: 36 squadre anziché 32, una classifica unica e non più tanti piccoli gironcini da 4, una prima fase con 8 partite contro altrettante squadre diverse anziché 6 con andata-ritornonel formato classico. E anche un turno in più di playoff per accedere agli ottavi per le squadre dalla dalla 9ª alla 24ª classificata , mentre passano direttamente le prime 8: (9ª-24ª, 10ª-23ª, 11ª-22ª e così via). Fase a eliminazione diretta che sarà sempre andata e ritorno, ma senza più sorteggi: sarà un tabellone unico con accoppiamenti già fatti.