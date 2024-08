Angelina Jolie è la Divina a Venezia | Con Maria Callas condivido la vulnerabilità

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 29 agosto 2024) «Mi piacerebbe chepotesse sapere la gentilezza che abbiamo messo in questo film»:è alla Mostra del cinema di2024 nel film in concorsodi Pablo Larraín e,anche lei come la, irradia beltà e garbo su tutto ciò che lo sguardo delicato sfiora. «Purtroppo ha ricevuto molta crudeltà alla fine della sua vita», dice l’attrice. Da anniha diradato la sua presenza su set e red carpet e, per tutti, è come vederla scesa per un po’ dall’Olimpo. Si muove con elegante lentezza, sorride con misura, vorrebbe trattenersi più a lungo per rispondere alle domande, è generosamente Primadonna assoluta.non né Jackie né Spencer, per fortuna Film in corsa per il Leone d’oro a81,racconta gli ultimi giorni di vita di, la più grande voce della lirica.