Altri guai per Telegram l’Ue avvia indagine su presunti numeri truccati dopo il caso Durov

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024)sembra essere incappata in un vortice dal quale potrebbe uscirne davvero con le ossa rotte.il fermo e il rinvio a giudizio degli scorsi giorni del suo fondatore Pavel, per capi d’accusa molto gravi, è ora finita al centro di un’Ue condotta dalla Commissione europea che ha l’obiettivo di far emergere delle eventuali irregolarità dell’app di messaggistica nel rispetto delle norme sancite dal Dsa, Digital Services Act., più nel dettaglio, avrebbe fornito dei dati sottostimati dei propri utenti complessivi per smarcare le normative più stringenti e severe che sono state previste dalper le grandi piattaforme digitali.