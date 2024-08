US Open 2024 Matteo Arnaldi | Quando servo così bene sono pericoloso ho aspettative alte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024)è stato uno degli azzurri più convincenti al primo turno dello US: appena sei game lasciati al malcapitato Zachary Svajda in un match in cui praticamente non ha avuto passaggi a vuoto e non ha lasciato scampo al suo avversario, giocando un tennis brillante e aggressivo. Adesso affronterà Roman Safiullin al secondo turno. Queste le considerazioni del giocatore ligure ai microfoni di Supertennis: “E’ stata una bella partita, contento di come l’ho gestita. Negli ultimi giorni non mi sentivo al 100% tennisticamente. Non dico che fossi preoccupato ma il primo turno non è mai facile e comunque si trattava di un primo turno non semplicissimo.contento di come ho giocato, ho servitosempre stato in comando per tutta la partita. Lui forse non era al meglio, macontento di come l’ho affrontata.