Uomini e Donne scoppia la passione tra Manuela Carriero e Francesco Chiofalo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nel giorno in cui è previsto l’inizio delle registrazioni della nuova edizione disul web si torna a parlare di una tronista dell’anno scorso,. Oggi, 28 agosto, Fanpage ha pubblicato un video nel quale si vede la 35enne molto vicina a, con il quale avrebbe un flirt. Le immagini risalgono alla sera in cui l’influencer ha incontrato Carlo Marini in un locale, pare scatenando la gelosia del ragazzo che le interesserebbe in questo periodo.sono stati immortalati in questo video, mentre discutono animatamente. Secondo quanto è stato riferito, l’incontro tra la trentacinquenne e il suo ex corteggiatore Carlo Marini avrebbe agitato gli animi, portandoad avere un diverbio con. Il motivo di tale reazione risiederebbe nel flirt in corso tra i due. Proprio così.