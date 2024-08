Uomini e Donne Anticipazioni | Francesca e Michele Sono i Nuovi Tronisti!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Scopri iprotagonisti del dating show più amato d’Italia.Longobardi eSorrentino, volti noti al pubblico, si mettono in gioco alla ricerca del vero amore. Emozioni, colpi di scena e riflessioni sull’amore moderno ti aspettano in questa nuova avventura televisiva. L’attesa è finita. Il sipario si alza su una nuova stagione di emozioni, speranze e battiti accelerati. Il dating show più seguito d’Italia torna a farci sognare con volti freschi e cuori pronti a mettersi in gioco. Quest’anno, due anime coraggiose si apprestano a intraprendere un viaggio alla ricerca del vero amore. Da un lato abbiamoLongobardi, un volto non del tutto sconosciuto ai fan più accaniti. Già in passato aveva fatto capolino nello studio come corteggiatore, ma ora è pronto a prendere le redini del proprio destino sentimentale.